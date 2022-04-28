В Токио заявили, что посол Японии в России не будет выслан из страны по решению МИД РФ

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Посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки не вошел в число восьми высылаемых из России дипломатов по решению МИД РФ. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в четверг, 28 апреля.

— Хотел бы воздержаться от комментариев по поводу личной информации восьми дипломатических работников, но среди этих восьмерых нет посла Кодзуки, — уточнил он.

Мацуно также подчеркнул, что решение российского МИД о высылке дипломатов неприемлемо, а последующее после него резкое ухудшение двусторонних отношений между государствами целиком и полностью лежит на плечах РФ.

Генсек японского кабмина добавил, что Токио уже выразил свой протест через посольство в Москве, пишет ТАСС.

27 апреля МИД России объявил восемь дипломатов Японии персонами нон грата. В министерстве отметили, что Токио включился в «оголтелую кампанию» по распространению клеветы о Москве, которую начал Запад. Данный факт, как и высылка из Японии российских дипломатов, вынудили РФ пойти на ответные действия. Теперь японские дипломаты должны покинуть территорию страны в срок до 10 мая.