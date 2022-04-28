Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Токио заявили, что посол Японии в России не будет выслан из страны по решению МИД РФ

Георгий Соланович

В мире
В Токио заявили, что посол Японии в России не будет выслан из страны по решению МИД РФ
Фото: depositphotos

Посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки не вошел в число восьми высылаемых из России дипломатов по решению МИД РФ. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в четверг, 28 апреля.

— Хотел бы воздержаться от комментариев по поводу личной информации восьми дипломатических работников, но среди этих восьмерых нет посла Кодзуки, — уточнил он.

Мацуно также подчеркнул, что решение российского МИД о высылке дипломатов неприемлемо, а последующее после него резкое ухудшение двусторонних отношений между государствами целиком и полностью лежит на плечах РФ.

Генсек японского кабмина добавил, что Токио уже выразил свой протест через посольство в Москве, пишет ТАСС.

27 апреля МИД России объявил восемь дипломатов Японии персонами нон грата. В министерстве отметили, что Токио включился в «оголтелую кампанию» по распространению клеветы о Москве, которую начал Запад. Данный факт, как и высылка из Японии российских дипломатов, вынудили РФ пойти на ответные действия. Теперь японские дипломаты должны покинуть территорию страны в срок до 10 мая.

Япония Россия Дипломатия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте