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Более 7,5 тысячи случаев неправильной парковки выявили возле аэропорта Внуково

Араз Салехов

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Более 7,5 тысячи случаев неправильной парковки выявили возле аэропорта Внуково
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

С начала текущего года Московская административная дорожная инспекция сумела зафиксировать 7 тысяч 673 случая неправильной парковки на территории аэропорта Внуково. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила пресс-служба МАДИ.

— Брошенные под запрещающими знаками автомобили создавали помехи для проезда других машин. Пятнадцать транспортных средств переместили на специализированную стоянку, — говорится в сообщении.

Отметим, что территорию аэропорта патрулируют на ежедневной основе в усиленном режиме. Нарушения выявляют как инспекторы МАДИ, так и городские камеры. Подобная инициатива дает возможность сократить количество заторов и аварийных ситуаций на территории воздушной гавани Москвы, говорится в релизе.

Также доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов рассказал, что шипованные колеса перестают выполнять свою основную функцию сразу после того, как с дорог исчезает гололедица. От подобных шин необходимо отказываться значительно раньше, нежели от зимней резины на липучках.

Помимо этого, стало известно, что 180 инспекторов МАДИ, которые контролируют соблюдение правил дорожного движения в столице, повысят свою квалификацию на виртуальных тренажерах.

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