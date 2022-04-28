Эксперты рассказали, как изменятся цены на стройматериалы

Фото: Depositphotos

Эксперты рассказали, какие изменения могут произойти на рынке стройматериалов и как будут меняться цены в будущем.

Руководитель проектов направления «Инжиниринг» группы компаний SRG Александр Курицын отметил, что в настоящее время рост цен на стройматериалы приостановлен. Дерево, кирпич, металл сильно выросли в цене с начала года, теперь стоимость не будет сильно меняться.

— В целом предпосылок для существенного роста цен не наблюдается. Учитывая начало дачного сезона и высокий спрос, очевидно, что в мае 2022 года будет ступенчатое локальное (в основном в рознице) подорожание, — отметил он в комментарии Life.ru.

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков добавил, что возможен небольшой дефицит по ряду позиций, так как нужно время на формирование новых логистических цепочек. О балансе на строительном рынке можно будет говорить ближе к осени, добавил он.

12 апреля стало известно, что высокотехнологичное производство стройматериалов откроют в Зеленограде.