Фото: Минобороны РФ

Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили добровольцы.

— Попали вчера при возвращении из Харьковской области, куда возили помощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией «Внуки», — рассказала представитель организации Алена Березовская.

Она добавила, что инцидент произошел в среду около 15:00. По ее словам, украинские военные увидели, как местные жители общались с волонтерами и происходила разгрузка гуманитарной помощи. На обратном пути они решили уничтожить колонну.

Представитель организации «Внуки» отметила, что в делегации был вооружен только сопровождающий. Конвой ехал без охраны.

Возвращаясь обратно, машина, в которой находилась Березовская, немного отстала. Находящиеся в ней люди увидели, как рядом взрываются мины, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Инцидент произошел вскоре после того, как были слышны звуки взрывов.