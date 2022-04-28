Стало известно, как в Петербурге пройдет акция «Бессмертный полк»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Стало известно, как в Петербурге будет организована акция «Бессмертный полк», которая проходит ежегодно 9 мая. Ежегодно тысячи петербуржцев выходят на улицы города с портретами ветеранов Великой Отечественной войны в руках, чтобы почтить память героев.

Маршрут праздничного шествия начинается на площади Александра Невского. В 2022 году жители города пройдут по Невскому проспекту до Дворцовой площади, где состоится праздничный концерт с песнями военных лет.

Принять участие в акции могут все желающие, передает издание Nation news.

Глава Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол подчеркнул, что День Победы является очень важным событием для жителей города.

— Наша задача — сделать так, чтобы настроение праздника пришло в каждый дом. Комитетом ведется работа по оформлению города, осуществлению прямых трансляций мероприятия и оказанию помощи федеральным СМИ. Мы готовим именные открытки для ветеранов, — добавил он.

14 апреля стало известно, что акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в традиционном формате. В предыдущие два года шествие заменяли онлайн-акцией из-за ситуации с пандемией коронавируса.