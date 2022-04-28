Глава Минобороны Британии назвал законными возможные удары ВСУ по объектам снабжения ВС РФ

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Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Украина может на законных основаниях наносить удары по путям и объектам снабжения Вооруженных сил России. Такое мнение он выразил в четверг, 28 апреля.

— Когда речь идет о подобном вторжении, выбор путей снабжения российской армии в качестве целей будет для Украины частью самообороны, поскольку без топлива, продовольствия и боеприпасов российская армия остановится и не сможет продолжать вторжение, — заявил британский министр.

Он уточнил, что в настоящее время Киев не имеет вооружений, которые были поставлены из Великобритании и могли бы наносить такие удары, передает ТАСС.

27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что на любое вмешательство в ситуацию на Украине со стороны Россия даст молниеносный ответ. По словам Путина, все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены, чтобы в исторической перспективе гарантировать мир и безопасность жителям России и Донбасса. Российская армия, подчеркнул президент, предотвратила реально угрожавшую России опасность и масштабный конфликт.