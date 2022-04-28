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Компания Japan Tobacco может продать свой российский бизнес

Полина Долганова

Экономика
Компания Japan Tobacco может продать свой российский бизнес
Фото: РИА Новости

Один из самых крупных мировых производителей табачной продукции Japan Tobacco International (JTI) может продать свой бизнес в России. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

— JT Group продолжает оценивать различные варианты для своего российского бизнеса, в том числе и потенциальную передачу владения им, — заявили в корпорации.

В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает инвестиции и деятельность, связанную с маркетингом, на территории РФ, передает РИА Новости.

До этого независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев предположил, что западные компании вернутся на российский рынок в июле. Эксперт отметил, что многочисленные санкционные ограничения обернулись против иностранных предприятий, они остались без многомиллионной выручки после ухода с российского рынка. Он также добавил, что многие компании не объявляли об окончательном уходе, а просто приостановили деятельность для налаживания логистических процессов.

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