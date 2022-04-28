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Московские врачи вылечили от коронавируса 536 человек за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса 536 человек за сутки
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Столичные врачи за прошедшие сутки вылечили еще 536 человек от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона человек. За последние сутки в городе выявлено 629 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированными оказались 167 москвичей.

Московские врачи вылечили от коронавируса 536 человек за сутки Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 90 человек, скончались от ковида 18 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Помимо этого, иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» рассказал, что до наступления осени в России не стоит ждать серьезных вспышек коронавирусной инфекции: летом ситуация может быть нестабильной, однако до полноценных волн дело не дойдет.

По его словам, более серьезный рост заболеваемости возможен во второй половине сентября.

При этом основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев считает, что рост заражения коронавирусом в России может произойти во второй половине мая, после праздничных выходных.

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