Москвичам рассказали о работе суперсервиса для участников программы реновации

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С момента создания сервиса для участников программы реновации им воспользовались более 307 тысяч уникальных пользователей, 26,8 тысячи из которых — в этом году. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Суперсервис, созданный по инициативе мэра Москвы, уже два года является незаменимым информационным ресурсом и навигатором для участников программы реновации. Сервис помогает новоселам на разных этапах переезда в новую квартиру, вся собранная в нем информация и услуги доступны онлайн в любое удобное время, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Он отметил, что межведомственные взаимодействия позволяют жителям лишний раз не обращаться в центры информирования по переселению лично. Уточняется, что наиболее востребованными ресурсами являются пошаговые инструкции. Сам сервис при этом был запущен в ноябре 2020 года.

Более подробную информацию о проекте можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что жители города скачали мобильное приложение «Госуслуги Москвы» почти 320 тысяч раз с начала 2022 года.

При помощи приложения можно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, передавать показания счетчиков, проверять наличие штрафов, а также многое другое. Наиболее востребованными сервисами стали «Электронный дневник», «Мой ребенок в школе» и «Запись к врачу».