Андрей Бочкарев: Жители 460 домов в Москве начали переселение по реновации

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

светлогорский проезд 7А Карта всех событий

С начала программы реновации в Москве жители 192 домов уже получили новые квартиры, жители еще 268 зданий на данный момент находятся на стадии переселения. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С началом переезда жителей двух расселяемых домов в Светлогорском проезде, д. 1, и на Окружной улице, д. 2а, в районе Южное Тушино в новостройку в Светлогорском проезде, д. 7а, общее количество переданных под расселение по программе реновации домов достигло 460, из них 192 уже полностью расселены, — уточнил заммэра.

Глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкина добавил, что в 25 местах на территории снесенных домов идет строительство жилья для дальнейшего волнового переселения. Так, новые квартиры получат еще 14 тысяч горожан.

26 апреля в Южном административном округе началось переселение в первую новостройку, возведенную по программе реновации. В общей сложности в Нагорном районе ЮАО планируется переселить более десяти тысяч жителей 53 старых домов, общая площадь их квартир составляет более 170 тысяч квадратных метров.