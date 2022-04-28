Ефимов: Москва лидирует среди регионов РФ в объеме выдач льготных семейных ипотек за январь — март

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Свыше 3,4 тысячи льготных кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму больше 26,8 миллиарда рублей было оформлено за январь — март 2022 года в Москве. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Столица занимает наибольшую долю среди регионов России в общем объеме выдач таких займов. Так, в январе — марте на город пришлось примерно 11 процентов от числа всех кредитов по семейной ипотеке и около 22 процентов от их совокупного объема, — отметил он.

Также заммэра добавил, что наибольшее число кредитов по семейной ипотеке в начале года было выдано семьям с одним ребенком — 2,4 тысячи, то есть почти 69,5 процента от общего числа.

Более подробную информацию можно узнать на сайте агентства городских новостей «Москва».

Помимо этого, стало известно, что в столице будет проведена реорганизация еще трех заброшенных территорий по программе «Индустриальные кварталы».

Уточняется, что в общей сложности в городе будет преобразовано 64 гектара неэффективно используемых городских земель.

Во вторник, 26 апреля, Владимир Ефимов рассказал, что за первый квартал 2022 года рост объема закупок на портале поставщиков составил 25,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.