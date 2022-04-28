В движении «Бессмертный полк» рассказали о предстоящей праздничной акции

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в офлайн-формате, уже получены все необходимые разрешения на его проведение. Об этом рассказала депутат Госдумы, сопредседатель центральных штабов движения «Бессмертный полк России» и «Народного фронта» Елена Цунаева.

Она напомнила, что в предыдущие два года акция проходила в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.

— Главным отличием от предыдущих лет станет то, что мероприятие пройдет в офлайне. Мы все сможем выйти с портретами наших родных близких на площади городов. Это главное, — подчеркнула она в комментарии НСН.

Она отметила, что пока сложно прогнозировать, сколько человек примет участие в акции в этом году, но главное, что она состоится. Если человек хочет узнать время проведения, подробности маршрута, можно зайти на сайт мероприятия или позвонить на горячую линию.

Ранее стало известно, как пройдет акция «Бессмертный полк» в Петербурге. Маршрут праздничного шествия начинается на площади Александра Невского. В 2022 году жители города пройдут по Невскому проспекту до Дворцовой площади, где состоится праздничный концерт с песнями военных лет.