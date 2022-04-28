Эксперт рассказал, как изменилась стоимость шашлыка
Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов подсчитал, какова стоимость шашлыка на сегодняшний день.
За основу был взят традиционный рецепт маринада из полкило лука, 15 миллилитров уксуса, соли и перца, а также полтора килограмма мяса. Как отметил эксперт, в основном стоимость шашлыка зависит от стоимости мясного продукта, из которого он будет приготовлен.
По словам эксперта, средняя стоимость шашлыка из свинины на четырех человек выросла на 93,2 рубля и составляет 675 рублей. Шашлык из курицы теперь обойдется в 351,6 рубля вместо 281,3 рубля. Стоимость шашлыка из индейки составит 708,7 рубля, хотя в прошлом году он стоил 619,4 рубля, передает «360».
Ранее «Вечерняя Москва» рассказала о том, где в столице можно пожарить шашлыки и как это сделать безопасно. В Москве официально разрешено выходить на пикник во все городские парки и скверы. Единственное исключение — заповедные зоны и коммерческие участки, где нельзя отдыхать указанным образом.