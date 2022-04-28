Эксперт рассказал, как изменилась стоимость шашлыка

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Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов подсчитал, какова стоимость шашлыка на сегодняшний день.

За основу был взят традиционный рецепт маринада из полкило лука, 15 миллилитров уксуса, соли и перца, а также полтора килограмма мяса. Как отметил эксперт, в основном стоимость шашлыка зависит от стоимости мясного продукта, из которого он будет приготовлен.

По словам эксперта, средняя стоимость шашлыка из свинины на четырех человек выросла на 93,2 рубля и составляет 675 рублей. Шашлык из курицы теперь обойдется в 351,6 рубля вместо 281,3 рубля. Стоимость шашлыка из индейки составит 708,7 рубля, хотя в прошлом году он стоил 619,4 рубля, передает «360».

Ранее «Вечерняя Москва» рассказала о том, где в столице можно пожарить шашлыки и как это сделать безопасно. В Москве официально разрешено выходить на пикник во все городские парки и скверы. Единственное исключение — заповедные зоны и коммерческие участки, где нельзя отдыхать указанным образом.