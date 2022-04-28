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Захарова: Запад открыто призывает Киев атаковать Россию поставленным оружием

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова: Запад открыто призывает Киев атаковать Россию поставленным оружием
Фото: МИД РФ

Страны Запада активно призывают Украину атаковать территорию России, используя поставляемое Киеву оружие. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 28 апреля.

— Мы уже комментировали на днях заявления заместителя министра обороны Великобритании Хиппи о допустимости нанесения Украиной ударов по военным целям на территории России, — сказала дипломат.

По словам Захаровой, украинские военнослужащие восприняли это как призыв к действию. Она напомнила, что в последние недели обострилась ситуация на приграничных со страной районах России, в результате которой имеются пострадавшие и разрушения.

Дипломат отметила, что преступная активность ВСУ против территории России не останется без ответа, передает ТАСС.

До этого Мария Захарова заявила, что идея Соединенных Штатов о признании России страной — спонсором терроризма является мерой «идиотического характера». Она отметила, что все меры, которые будет принимать Запад, получат свое развитие и без ответа не останутся.

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