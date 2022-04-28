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Депутат Мосгордумы напомнил о правилах пожарной безопасности при приготовлении шашлыка

Георгий Соланович
Город
Депутат Мосгордумы напомнил о правилах пожарной безопасности при приготовлении шашлыка
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Депутат Московской городской думы Александр Козлов в четверг, 28 апреля, напомнил основные правила пожарной безопасности при приготовлении шашлыков в городских парках и на дачах.

— В Москве разжигать костер или использовать мангал можно только в специальных пикниковых зонах. Каждая из них оборудована: есть столы и скамейки, урны для уборки мусора, а также ящики с песком для того, чтобы затушить огонь, не допустить возгорания сухой травы или деревьев, — пояснил депутат.

По его словам, разжигать костры вне специальных территорий запрещено и карается штрафом до пяти тысяч рублей. Кроме того, в случае возгорания могут пострадать и сами отдыхающие. Козлов призвал горожан охранять природу и следить за собственным здоровьем.

Депутат также напомнил и о правилах безопасности при приготовлении шашлыка на даче. Так, для разведения огня необходимо использовать металлические емкости, соблюдать расстояние пять метров от зданий и два метра от горючих материалов. Рекомендуется при себе иметь ведро с водой.

В особо популярных местах для пикников будут дежурить полицейские и бригады пожарных, передает агентство городских новостей «Москва».

В 2022 году майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 7 по 10 мая. В этот период многие россияне традиционно предпочитают отдыхать на природе и устраивать пикники. «Вечерняя Москва» рассказывает о том, где в столице можно пожарить шашлыки и как сделать это безопасно.

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