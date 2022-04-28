США запретили проведение шествия «Бессмертного полка»

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В Соединенных Штатах запретили проводить шествие «Бессмертный полк» и возлагать цветы к мемориалу «Дух Эльбы». Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

— Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия «Бессмертного полка», но даже возложить традиционные цветы к мемориалу «Дух Эльбы» — и это запрещено, — цитирует Макарова ТАСС.

Недавно стало известно, что в 2022 году акцию «Бессмертный полк» проведут в России в традиционном формате. В предыдущие два года шествие заменяли онлайн-акцией из-за ситуации с коронавирусной пандемией.

Сотрудники столичных центров госуслуг «Мои документы» помогут жителям города составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя семьи к шествию.