Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Мужчина украл водку из магазина и стал фигурантом уголовного дела. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратился сотрудник магазина на Рязанском проспекте. Он сообщил, что неизвестный похитил три бутылки водки и две упаковки красной рыбы из зала самообслуживания.

Общая стоимость похищенного имущества превысила тысячу рублей.

Вскоре сотрудники патрульной службы задержали 34-летнего жителя Московской области. Выяснилось, что у мужчины уже есть судимости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Также 28 апреля стало известно о задержании похитительницы кольца стоимостью два миллиона рублей.