Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина украл водку из магазина и стал фигурантом уголовного дела

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина украл водку из магазина и стал фигурантом уголовного дела
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Мужчина украл водку из магазина и стал фигурантом уголовного дела. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратился сотрудник магазина на Рязанском проспекте. Он сообщил, что неизвестный похитил три бутылки водки и две упаковки красной рыбы из зала самообслуживания.

Общая стоимость похищенного имущества превысила тысячу рублей.

Вскоре сотрудники патрульной службы задержали 34-летнего жителя Московской области. Выяснилось, что у мужчины уже есть судимости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Также 28 апреля стало известно о задержании похитительницы кольца стоимостью два миллиона рублей.

Водка Рыба МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте