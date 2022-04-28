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Москвичей пригласили на полумарафон по центру столицы

Георгий Соланович
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Москвичей пригласили на полумарафон по центру столицы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Жителей Москвы пригласили поучаствовать во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ», который начнется 22 мая в 9:00 на Васильевском спуске. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в департаменте СМИ и рекламы столицы.

На выбор предлагается четыре дистанции: один, пять, десять или 21,1 километра. Во время пробежки участники полумарафона увидят Кремль, храм Христа Спасителя, МИД РФ, Дом правительства и Москву-Сити.

— Москвичей и гостей столицы ждет развлекательная программа: концерт, детские активности, массовые разминки, фотозоны, зона отдыха и восстановления, интерактивная атрибутика для участников и болельщиков, гравировка медалей, — отмечается в сообщении департамента.

До этого сообщалось, что семь шоссейных велогонок и три кольцевых заезда для спортсменов-любителей состоятся в Москве и области с мая по сентябрь.

Так, 21 мая пройдет открытие гоночного сезона, он начнется с велогонки «Садовое кольцо», а на следующий день в «Крылатском» состоится индивидуальная гонка с раздельным стартом «Крылатские холмы».

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