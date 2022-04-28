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Дизайнеры за три дня подали более 100 заявок на участие в Московской неделе моды

Полина Долганова
Город
Дизайнеры за три дня подали более 100 заявок на участие в Московской неделе моды
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Дизайнеры со всей России подали более 100 заявок на участие в Московской неделе моды. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Принять участие в неделе моды хотят столичные, петербургские, астраханские, тульские и другие дизайнеры, передает агентство городских новостей «Москва».

Московская неделя моды пройдет с 21 по 26 июня, мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства города. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина в понедельник, 25 апреля. По ее словам, участников и гостей ждут не только показы, но и деловая программа. Она призвана способствовать расширению профессиональных контактов среди представителей отрасли. Бесплатно присоединиться к Московской неделе моды смогут свыше 120 российских дизайнеров и брендов.

По словам дизайнера Алены Ахмадуллиной, столичная неделя моды дает российским брендам поддержку, необходимую в сложный период.

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