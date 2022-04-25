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Алена Ахмадуллина оценила инициативу проведения Московской недели моды

Антон Махов

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Алена Ахмадуллина оценила инициативу проведения Московской недели моды
Фото: РИА Новости

Дизайнер одежды Алена Ахмадуллина высказалась по поводу проведения Московской недели моды. В понедельник, 25 апреля, она заявила, что это мероприятие дает большую поддержку российским брендам.

— Я думаю, что это очень важная инициатива правительства Москвы, которая дает российским брендам поддержку, необходимую в сложный период. Со своей стороны, я очень рада, что реализацию проекта доверили Александру Шумскому, профессионалу с огромным опытом и международному эксперту в организации мероприятий в индустрии моды, — рассказала Ахмадуллина.

Московская неделя моды пройдет с 21 по 26 июня, мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства города. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина в понедельник, 25 апреля. По словам Сергуниной, участников и гостей ждут не только показы, но и деловая программа. Она призвана способствовать расширению профессиональных контактов среди представителей отрасли. Бесплатно присоединиться к Московской неделе моды смогут свыше 120 российских дизайнеров и брендов.

Мода модный показ Наталья Сергунина
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