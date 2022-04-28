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Польша отрицает планы об аннексии западной части Украины

Евгений Белоусов
В мире
Польша отрицает планы об аннексии западной части Украины
Фото: Pixabay

Власти Польши отрицают, что планируют установить военно-политический контроль над западными регионами Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в четверг, 28 апреля.

Он заявил, что информация о подготовке аннексии западной Украины является ложной. Пресс-секретарь утверждает, что целью распространения такой информации является подрыв сотрудничества Польши и Украины, передает РИА Новости.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша прорабатывают планы установления военно-технического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине. По данным СВР, первым шагом Польши будет ввод войск в западные области Украины.

В этот же день Войско польское предупредило об усилении передвижения колонн своей техники в мае в связи с предстоящими учениями. Пресс-служба армии попросила граждан не публиковать в Сети фотографии передвижений военных, а также любую информацию об их передвижении и местонахождении. Как объяснили в ведомстве, это может негативно отразиться на обороноспособности государства.

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