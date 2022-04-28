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В Кремле прокомментировали предложение провести переговоры по эвакуации людей из «Азовстали»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Кремле прокомментировали предложение провести переговоры по эвакуации людей из «Азовстали»
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не видят смысла в проведении переговоров по эвакуации людей из завода «Азовсталь» в Мариуполе. Президент РФ Владимир Путин уже говорил, что гражданские лица могут выйти, а военные должны сложить оружие и сдаться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг, 28 апреля.

— Президент (Путин — прим. «ВМ») сказал вполне ясно — гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь, — заявил он.

Так Песков прокомментировал недавние слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали», передает ТАСС.

В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с Владимиром Зеленским, как продвинуться в вопросе эвакуации с завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, ООН делает все возможное, чтобы эвакуация состоялась. Однако никак комментировать это Гутерреш не захотел, опасаясь срыва эвакуации. Он особенно подчеркнул, что приоритетом для него являются нуждающиеся в спасении люди.

26 апреля Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Отмечалось, что этот вопрос еще предстоит обсудить управлению ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерству обороны России.

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