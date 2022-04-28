Гутерриш обсудил с Зеленским эвакуацию людей из «Азовстали»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским, как продвинуться в вопросе эвакуации с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом стало известно в четверг, 28 апреля.

— Чего вы хотите? Чтобы спаслись люди или чтобы я сказал что-нибудь, что помешает этой операции? — заявил по итогам встречи генсек ООН.

По его словам, ООН делает все возможное, чтобы эвакуация состоялась. Однако никак комментировать это Гутерриш не захотел, опасаясь срыва эвакуации. Он особенно подчеркнул, что приоритетом для него являются нуждающиеся в спасении люди. Генсек также добавил, что допустить срыва эвакуации он не может, но если это случится — он примет все необходимые решения в нужный момент.

После встречи Зеленского с Гутерришем вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц из «Азовстали», передает РБК.

26 апреля президент РФ Владимир Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что этот вопрос предстоит обсудить управлению ООН по координации гуманитарных вопросов и Минобороны РФ.

До этого Вооруженные силы России подтвердили открытие гуманитарного коридора для выхода мирных жителей с территории комбината «Азовсталь». Эвакуации мирных граждан с российской стороны ничего не препятствует. Однако позднее в тот же день начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что Киев сорвал гуманитарную операцию на «Азовстали».