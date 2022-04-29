Звезда «Бедной Насти» Сергей Карякин скончался на 51-м году жизни

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Известный российский актер театра и кино Сергей Карякин скоропостижно скончался на 51-м году жизни. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила актриса Елена Ксенофонтова на своей странице в одной из социальных сетей.

Артистка рассказала, что ее коллега по цеху скончался накануне. Она отметила, что Карякин был прекрасным товарищем, артистом, партнером и человеком, пишет РИА Новости.

Актер в последнее время боролся с онкологическим заболеванием. Врачи диагностировали у него неоперабельный рак языка в последней стадии. Известно, что перед смертью звезда российских телесериалов практически не мог говорить и самостоятельно питаться, а также испытывал жуткие боли.

Карякин рассказал о своей болезни лишь в начале апреля. Он подчеркнул, что онкология была диагностирована врачами слишком поздно. Артист проинформировал, что ранее проходил курс иммунотерапии бесплатно по ОМС, однако его состояние ухудшилось. В последние дни актер находился в состоянии истощения и весил всего 47 килограммов.