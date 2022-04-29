Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач-инфекционист Мескина рассказала, как защититься от гриппа H3N8

Рафаэль Залян
Антон Махов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач-инфекционист Мескина рассказала, как защититься от гриппа H3N8
Фото: depositphotos

От заражения птичьим гриппом H3N8 помогает обычная вакцина, если человек прививается ежегодно. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила врач-инфекционист Елена Мескина.

— Сегодня именно для людей специальной вакцины от птичьего гриппа не существует. Но если вы прививаетесь хотя бы в течение пяти последних лет обычной вакциной от гриппа, тогда, в принципе, ваш организм защищен от мутаций и различных вариантов антигена, — уточнила специалист.

По мнению эксперта, штамм H3N8 развивается очень локально. У него весьма мало шансов добраться до России, заключила Мескина.

Врач-иммунолог Владимир Болибок пояснил «ВМ», что подтип вируса гриппа А, который известен как птичий грипп H3N8, не несет угрозы новой мировой эпидемии и не представляет большой опасности для человечества. По словам эксперта, изначально носителем и распространителем данного подтипа вируса были лошади и другие копытные животные, потом болезнь начала распространяться и на птиц, кошек, собак, а впоследствии и на человека.

А иммунолог Николай Крючков в разговоре с «ВМ» спрогнозировал появление новой волны и штамма коронавируса. Он отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом относительно спокойная.

Врачи Вакцинация птичий грипп
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте