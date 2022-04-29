Врач-инфекционист Мескина рассказала, как защититься от гриппа H3N8

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От заражения птичьим гриппом H3N8 помогает обычная вакцина, если человек прививается ежегодно. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила врач-инфекционист Елена Мескина.

— Сегодня именно для людей специальной вакцины от птичьего гриппа не существует. Но если вы прививаетесь хотя бы в течение пяти последних лет обычной вакциной от гриппа, тогда, в принципе, ваш организм защищен от мутаций и различных вариантов антигена, — уточнила специалист.

По мнению эксперта, штамм H3N8 развивается очень локально. У него весьма мало шансов добраться до России, заключила Мескина.

Врач-иммунолог Владимир Болибок пояснил «ВМ», что подтип вируса гриппа А, который известен как птичий грипп H3N8, не несет угрозы новой мировой эпидемии и не представляет большой опасности для человечества. По словам эксперта, изначально носителем и распространителем данного подтипа вируса были лошади и другие копытные животные, потом болезнь начала распространяться и на птиц, кошек, собак, а впоследствии и на человека.

А иммунолог Николай Крючков в разговоре с «ВМ» спрогнозировал появление новой волны и штамма коронавируса. Он отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом относительно спокойная.