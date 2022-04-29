С начала года в Подмосковье на торгах реализовали 744 земельных участка

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С начала 2022 года в Подмосковье на торгах реализовали 744 земельных участка для индивидуального жилищного строительства/личного подсобного хозяйства. Это в полтора раза больше показателей прошлого года.

С 18 по 22 апреля в Московской области состоялось 56 земельно-имущественных аукционов. В торгах приняли участие 196 человек. Среднее количество участников на конкурентных процедурах превысило четыре человека на лот.

Максимальный процент реализации объектов на торгах был зафиксирован в Воскресенске. Здесь было реализовано семь земельных участков, из которых пять предназначены для индивидуального жилищного строительства, а два участка коммерческого назначения, передает РИАМО.

Всего в торгах по Воскресенску на минувшей неделе приняло участие 35 претендентов, что говорит о спросе на земельные участки в регионе.

19 апреля столица выставила на торги 16 нежилых помещений в Новомосковском административном округе и 11 — в Троицком.