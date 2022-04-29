Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

С начала года в Подмосковье на торгах реализовали 744 земельных участка

Ирина Игнатенко
Общество
С начала года в Подмосковье на торгах реализовали 744 земельных участка
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С начала 2022 года в Подмосковье на торгах реализовали 744 земельных участка для индивидуального жилищного строительства/личного подсобного хозяйства. Это в полтора раза больше показателей прошлого года.

С 18 по 22 апреля в Московской области состоялось 56 земельно-имущественных аукционов. В торгах приняли участие 196 человек. Среднее количество участников на конкурентных процедурах превысило четыре человека на лот.

Максимальный процент реализации объектов на торгах был зафиксирован в Воскресенске. Здесь было реализовано семь земельных участков, из которых пять предназначены для индивидуального жилищного строительства, а два участка коммерческого назначения, передает РИАМО.

Всего в торгах по Воскресенску на минувшей неделе приняло участие 35 претендентов, что говорит о спросе на земельные участки в регионе.

19 апреля столица выставила на торги 16 нежилых помещений в Новомосковском административном округе и 11 — в Троицком.

Подмосковье торг Земельные участки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте