Питт рассказал, почему Джоли затягивает судебный процесс по вопросу опеки
Американский актер Брэд Питт рассказал, что его бывшая супруга Анджелина Джоли не просто так затягивает судебный процесс по вопросу опеки над детьми.
— Джоли не дает окончательно решить вопрос об опеке, оставаясь при этом единоличным опекуном. А дети, практически не видящие отца, тем временем все больше отдаляются, — цитирует актера издание 7Дней.ру.
В сентябре прошлого года Брэд Питт подал в суд на бывшую супругу из-за поместья Chateau Miraval во Франции. Питта позднее заподозрили в возобновлении романа с актрисой Марго Робби, с которой они вместе снимались в картине «Вавилон».
Бред Питт требует у Анджелины Джоли совместную опеку над детьми уже в течение шести лет. В мае нынешнего года актер выиграл у экс-супруги суд по этому вопросу. Теперь она собирает документы против судьи Джона Одеркерка, желая отстранить его от дела.
У знаменитостей есть шестеро детей, трое из которых приемные: 12-летние близнецы Нокс и Вивьен, 15-летняя Шайло, 16-летняя Захара, 17-летний Пакс, а также 19-летний Мэддокс.