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Питт рассказал, почему Джоли затягивает судебный процесс по вопросу опеки

Полина Долганова
Общество
Питт рассказал, почему Джоли затягивает судебный процесс по вопросу опеки
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский актер Брэд Питт рассказал, что его бывшая супруга Анджелина Джоли не просто так затягивает судебный процесс по вопросу опеки над детьми.

— Джоли не дает окончательно решить вопрос об опеке, оставаясь при этом единоличным опекуном. А дети, практически не видящие отца, тем временем все больше отдаляются, — цитирует актера издание 7Дней.ру.

В сентябре прошлого года Брэд Питт подал в суд на бывшую супругу из-за поместья Chateau Miraval во Франции. Питта позднее заподозрили в возобновлении романа с актрисой Марго Робби, с которой они вместе снимались в картине «Вавилон».

Бред Питт требует у Анджелины Джоли совместную опеку над детьми уже в течение шести лет. В мае нынешнего года актер выиграл у экс-супруги суд по этому вопросу. Теперь она собирает документы против судьи Джона Одеркерка, желая отстранить его от дела.

У знаменитостей есть шестеро детей, трое из которых приемные: 12-летние близнецы Нокс и Вивьен, 15-летняя Шайло, 16-летняя Захара, 17-летний Пакс, а также 19-летний Мэддокс.

Анджелина Джоли опекуны Брэд Питт
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