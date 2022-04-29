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Осужденный за взятку экс-министр Улюкаев выйдет из тюрьмы по УДО

Елена Самойлова
Происшествия
Осужденный за взятку экс-министр Улюкаев выйдет из тюрьмы по УДО
Алексей Улюкаев

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев выйдет из тюрьмы по УДО. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля.

По данным Telegram-канала «112», соответсвующее решение вынес Московский районный суд города Тверь. Уточняется, что Улюкаев уже четыре года отбывает наказание в исправительной колонии номер в Тверской области и покинет ее после майских праздников. За этот период закончится срок на обжалование.

Напомним, в 2017 году Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

Сотрудники полиции задержали его 15 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки на сумму два миллиона долларов, выданной за положительную оценку, которая позволила «Роснефти» выкупить у государства значительную часть пакета акций «Башнефти».

Аресты получение взятки Министры
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