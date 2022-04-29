Четыре новые улицы появятся близ станции Киевского направления МЖД Санино

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Четыре новые улицы и развитая транспортная инфраструктура появятся рядом со станцией Санино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Город планирует организовать транспортно-пересадочный узел, который обеспечит доступ наземного общественного транспорта, даст место для парковки автомобилей и обеспечит доступ для пешеходов и велосипедистов. Одна из планируемых мер — строительство четырех улиц районного масштаба, одна из которых будет пешеходной, — пояснила Княжевская.

Общая длина улиц составит почти шесть километров. Они пройдут вдоль путей Киевского направления железной дороги от остановочного пункта до Московской улицы, от Боровского шоссе до автомагистрали Минское шоссе — город Троицк. Кроме того, от остановочного пункта до Октябрьской улицы будет создан пешеходный маршрут.

Также около платформы оборудуют парковки на 500 мест, организуют стоянку для такси и велосипедов, ТПУ с общественным центром и разворотные площадки для автобусов.

28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории станции Санино МЦД-4.