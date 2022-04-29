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Андрей Бочкарев: Четыре искусственных сооружения введут до конца года на участке московского скоростного диаметра

Антон Махов
Город
Андрей Бочкарев: Четыре искусственных сооружения введут до конца года на участке московского скоростного диаметра
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На участке московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе до конца года введут четыре искусственных сооружения. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проектом участка московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе предусматривается строительство и реконструкция 22 км дорог, в том числе десяти искусственных сооружений. На сегодняшний день уже введено в эксплуатацию два путепровода, две эстакады и два моста, — рассказал Бочкарев.

Эстакада от Алтуфьево до Дмитровского шоссе станет одной из самых длинных в столице. Протяженность эстакады основного хода составит 2,4 километра, сейчас строители монтируют пролетные строения.

Также Бочкарев объявил, что временное закрытие участка салатовой ветки нужно для создания пересадочного узла между станциями «Печатники» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий.

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