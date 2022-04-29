Андрей Бочкарев: Закрытие станции «Печатники» необходимо для интеграции станции БКЛ

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Временное закрытие участка салатовой ветки нужно для создания пересадочного узла между станциями «Печатники» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В период с 30 апреля по 9 мая планируется закрытие участка Люблинско-Дмитровской линии от станции «Дубровка» до станции «Волжская». Данные меры необходимы для создания пересадочного узла между салатовой веткой и БКЛ. Для безопасного проведения работ движение на участке будет остановлено, — рассказал заместитель мэра.

На время закрытия участка будут организованы компенсационные маршруты для передвижения москвичей.

Ранее Бочкарев сообщал, что общестроительная готовность участка Московского скоростного диаметра от Павелецкого направления железной дороги до МКАД составляет 49 процентов. Заммэра добавил, что на данном этапе идут строительные работы в искусственных сооружениях и основном ходе дороги.