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Рафик Загрутдинов: Новостройку по реновации введут в эксплуатацию в Лосиноостровском

Антон Махов
Город
Рафик Загрутдинов: Новостройку по реновации введут в эксплуатацию в Лосиноостровском
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Лосиноостровском районе построят дом для переселения по программе реновации, он будет находиться по адресу Тайнинская, вл. 7/1,7/2 и 7/3. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящий момент идет возведение надземной части здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году, — заявил руководитель департамента.

Новостройка представляет собой трехсекционное здание переменной этажности по индивидуальному проекту. Под внутренним двором будет находиться подземная парковка. Первые этажи являются нежилыми, они будут заняты магазинами и другими предприятиями по оказанию бытовых услуг.

Дом рассчитан на 257 квартир, 85 однокомнатных, 121 двухкомнатная, 45 трехкомнатных и шесть четырехкомнатных. Пять квартир оборудуют для маломобильных граждан, отделка квартир будет соответствовать стандартам реновации.

Также Загрутдинов сегодня сообщал о том, что началось благоустройство территории детской поликлиники № 133 в Войковском районе.

Жилье Рафик Загрутдинов Реновация
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