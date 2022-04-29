На улице Косыгина открыли памятник химику Николаю Семенову

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

На улице Косыгина открыли памятник выдающемуся химику Николаю Семенову. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

— Николай Семенов — выдающийся ученый, оставивший большой след в отечественной науке. В прошлом году было принято решение увековечить его память установкой монумента напротив Федерального исследовательского центра химической физики РАН, которым руководил Семенов, — цитируют слова Емельянова на официальном сайте мэра Москвы.

Торжественная церемония прошла сегодня, 29 апреля. Николай Николаевич Семенов — это академик, выдающийся советский ученый, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Нобелевской премии, лауреат Ленинской и Государственных премий, один из основоположников химической физики. Памятник установили за счет городского бюджета.

Монумент находится перед зданием Федерального исследовательского центра химической физики имени Н. Н.Семенова РАН по адресу улица Косыгина, дом 4, корпус 1. Выбор места неслучаен: учреждение носит имя Николая Семенова.

Также стало известно, что в Москве установят памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин 21 апреля.