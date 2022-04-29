Приезжий мужчина украл велосипед из подъезда дома на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Братиславская улица Карта всех событий

Гостя столицы задержали по подозрению в краже велосипеда из подъезда на улице Братиславской на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила об исчезновении велосипеда, находившегося в приквартирном холле дома. Его стоимость женщина оценила в 30 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался 27-летний иногородний приезжий.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Накануне сообщалось, что консьержа жилого дома в Москве обокрали на крупную сумму денег. Инцидент произошел по адресу Спиридоньевский переулок, дом 10а. Неизвестный похитил из сумки 37-летнего консьержа деньги на сумму 30 тысяч рублей, а также золотую цепочку, золотое кольцо и белые кроссовки. Общий материальный ущерб составил 55 800 рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».