Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Приезжий мужчина украл велосипед из подъезда дома на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Приезжий мужчина украл велосипед из подъезда дома на юго-востоке Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Братиславская улица Карта всех событий

Гостя столицы задержали по подозрению в краже велосипеда из подъезда на улице Братиславской на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила об исчезновении велосипеда, находившегося в приквартирном холле дома. Его стоимость женщина оценила в 30 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался 27-летний иногородний приезжий.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Накануне сообщалось, что консьержа жилого дома в Москве обокрали на крупную сумму денег. Инцидент произошел по адресу Спиридоньевский переулок, дом 10а. Неизвестный похитил из сумки 37-летнего консьержа деньги на сумму 30 тысяч рублей, а также золотую цепочку, золотое кольцо и белые кроссовки. Общий материальный ущерб составил 55 800 рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Велосипеды Преступления Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте