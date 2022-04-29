Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Заморозки и дожди: москвичам рассказали о погоде в начале мая

Георгий Соланович

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Заморозки и дожди: москвичам рассказали о погоде в начале мая
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В первые дни мая в Москве ожидается облачная и дождливая погода, возможны заморозки. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В субботу, 30 апреля, вероятен небольшой дождь. Небо будет облачное, столбики термометров днем покажут до 10 градусов выше нуля, ночью температура опустится до минус одного градуса, возможны заморозки.

— В первый майский день будет облачно с прояснениями, ночью похолодает до минус одного градуса, а днем воздух прогреется до 12 градусов. В понедельник, вторник и среду дневная температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла, ночью термометры покажут от двух до девяти градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что начало мая в Центральной России ожидается прохладным, во второй декаде потеплеет. Третья десятидневка месяца будет умеренно теплой. Ночью температура составит плюс пять–десять градусов, а днем — плюс 16–21.

Прогнозы Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте