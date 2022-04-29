Заморозки и дожди: москвичам рассказали о погоде в начале мая

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В первые дни мая в Москве ожидается облачная и дождливая погода, возможны заморозки. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В субботу, 30 апреля, вероятен небольшой дождь. Небо будет облачное, столбики термометров днем покажут до 10 градусов выше нуля, ночью температура опустится до минус одного градуса, возможны заморозки.

— В первый майский день будет облачно с прояснениями, ночью похолодает до минус одного градуса, а днем воздух прогреется до 12 градусов. В понедельник, вторник и среду дневная температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла, ночью термометры покажут от двух до девяти градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что начало мая в Центральной России ожидается прохладным, во второй декаде потеплеет. Третья десятидневка месяца будет умеренно теплой. Ночью температура составит плюс пять–десять градусов, а днем — плюс 16–21.