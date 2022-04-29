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Рафик Загрутдинов: В Кузьминках демонтировали первую пятиэтажку по программе реновации

Антон Махов
Город
Рафик Загрутдинов: В Кузьминках демонтировали первую пятиэтажку по программе реновации
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Кузьминках была демонтирована первая пятиэтажка по программе реновации. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Департамент строительства города Москвы завершил демонтаж первой пятиэтажки на 80 квартир по программе реновации в районе Кузьминки по адресу Волгоградский проспект, дом 107, корпус 4. Начался снос еще трех пятиэтажек, по адресам: Волгоградский проспект, дом 107, корпус 3; улица Шумилова, дом 24; Волгоградский проспект, дом 101, корпус 2. Жители сносимых домов получили новые квартиры с улучшенной отделкой в том же районе, — пояснил Загрутдинов.

Демонтаж дома производят по системе «умного сноса», так делают со всеми отселенными домами по программе реновации. Уже было демонтировано 93 подобных дома.

Также Загрутдинов рассказывал ранее, что строительство южной рокады в Москве закончено почти на половину. Общая протяженность рокады вместе с эстакадами, мостами и тоннелями составляет 63 километра.

Строительство Рафик Загрутдинов Реновация
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