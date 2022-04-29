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Рафик Загрутдинов: Строительство Южной рокады в Москве завершено почти наполовину

Антон Махов
Город
Рафик Загрутдинов: Строительство Южной рокады в Москве завершено почти наполовину
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Москве почти на половину завершили строительство Южной рокады. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Строительство Южной рокады в Москве завершено почти наполовину. Автомагистраль вместе с тремя строящимися хордами — Северо-Восточной, Юго-Восточной и Северо-Западной сократит перепробеги транспорта на 15-20 процентов, что позволит автомобилистам экономить время на стандартных маршрутах. Отсутствие светофоров, пересечение железных дорог с помощью эстакад и путепроводов поможет быстро преодолевать расстояния без пробок, — заявил руководитель департамента.

Главные усилия строителей направлены на четыре участка будущей магистрали, она станет дублером ТТК и МКАД, также говорится в сообщении. Общая протяженность рокады вместе с эстакадами, мостами и тоннелями составляет 63 километра, также рассказал «Российской газете» Рафик Загрутдинов.

На сегодняшний день, в столице ведутся строительство и реконструкция около 220 километров дорог по проекту нового Московского скоростного диаметра (МСД), который появится при объединении Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. Эксперты высказались о необходимости создания МСД в городе.

Транспорт Рафик Загрутдинов Дороги
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