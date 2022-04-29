Более 600 публичных сервитутов для строительства метро и дорог установили в Москве

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Столичное управление Росреестра с начала 2022 года установило свыше 600 публичных сервитутов для строительства метрополитена и дорог. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— После согласования условий и подписания документов об установлении публичного сервитута в течение пяти рабочих дней орган государственной власти или орган местного самоуправления направляет копию решения в Управление Росреестра. Далее сведения вносятся в ЕГРН, а публичный сервитут считается установленным, — рассказал руководитель ведомства Игорь Майданов.

Публичный сервитут также устанавливается для реализации крупных инвестиционных проектов в Москве с 2019 года. Ранее для занятия территории нужно было заключать дополнительные договоры, в связи с чем время строительства существенно увеличивалось. Однако сейчас оформление сервитута предполагает временное использование частного земельного участка для осуществления проекта.

До этого стало известно, что правительство Москвы совместно с Росреестром в рамках повышения эффективности процедур кадастрового учета и государственной регистрации прав наладили работу информационных систем и сервисов. Это, в свою очередь, дает возможность перевести все услуги по регистрации городской недвижимости в электронный вид до конца года.