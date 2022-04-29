Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков рассказал, что Россия не приглашала иностранных лидеров на День Победы

Евгений Белоусов
Общество
Песков рассказал, что Россия не приглашала иностранных лидеров на День Победы
Фото: Администрация президента РФ

Россия не приглашала никого из иностранных лидеров на празднование Дня Победы в этом году. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 29 апреля.

— Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали, — заявил он.

По словам Пескова, не планируется посещение Москвы 9 Мая и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Чиновник также опроверг ранее появлявшуюся в СМИ информацию о приезде в Россию на День Победы президента Палестины Махмуда Аббаса. Песков уточнил, что в Кремле таких сообщений не делали, передает РИА Новости.

До этого Песков сообщил, что празднование 9 Мая в России пройдет в обычном режиме. Он добавил, что информации о составе участников парада нет, его определением займется Минобороны России. Официальный представитель Кремля заключил, что также не знает, будут ли участвовать в празднике военные из ЛДНР.

14 апреля стало известно, что акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в традиционном формате. В предыдущие два года шествие заменяли онлайн-акцией из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Дмитрий Песков Парад Победы День Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Все мнения
О проекте