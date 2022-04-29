Песков рассказал, что Россия не приглашала иностранных лидеров на День Победы

Фото: Администрация президента РФ

Россия не приглашала никого из иностранных лидеров на празднование Дня Победы в этом году. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 29 апреля.

— Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали, — заявил он.

По словам Пескова, не планируется посещение Москвы 9 Мая и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Чиновник также опроверг ранее появлявшуюся в СМИ информацию о приезде в Россию на День Победы президента Палестины Махмуда Аббаса. Песков уточнил, что в Кремле таких сообщений не делали, передает РИА Новости.

До этого Песков сообщил, что празднование 9 Мая в России пройдет в обычном режиме. Он добавил, что информации о составе участников парада нет, его определением займется Минобороны России. Официальный представитель Кремля заключил, что также не знает, будут ли участвовать в празднике военные из ЛДНР.

14 апреля стало известно, что акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в традиционном формате. В предыдущие два года шествие заменяли онлайн-акцией из-за ситуации с пандемией коронавируса.