Песков: В Кремле не хотят иметь отношение к конфликту Соловьева и Куйвашева

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не следили за перепалкой телеведущего Владимира Соловьева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 29 апреля.

— Нет, мы не следили, и, честно говоря, никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение или как-то это комментировать, — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

27 апреля вышел эфир «Соловьев-LIVE», в котором телеведущий оскорбил жителей Екатеринбурга. По словам журналиста, город «породил многих подонков, скрывающихся за границей».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил Соловьеву, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Он посоветовал журналисту «следить за языком» и выразил надежду, что тот высказался сгоряча и необдуманно.

После этого Соловьев принялся критиковать уже самого губернатора и назвал его «приблатненным во власти». Обращаясь на «ты», он спросил в эфире своей передачи, пытается ли Куйвашев «предъявить по понятиям» журналисту.

По словам Куйвашева, после высказывания телеведущего количество слушателей его лекций в Екатеринбурге сильно уменьшится. Он допустил, что уральцы захотят лично ответить Соловьеву на обвинение.