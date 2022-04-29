РФС подготовил три сценария развития отечественного футбола

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Российский футбольный союз (РФС) начал изучение нескольких ключевых сценариев развития отечественного футбола, реализация которых может произойти в зависимости от развития дальнейших событий. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает РБК со ссылкой на источник.

— Мы прорабатываем все возможные сценарии, которые сейчас носят исключительно прогнозный характер, включая развитие внутренних соревнований. В настоящий момент мы остаемся членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) и не собираемся менять конфедерацию, — сказал собеседник издания.

Так, в РФС рассмотрели «Европейский сценарий», «Азиатский сценарий», а также «Внутренний сценарий». Первый подразумевает, что ФИФА и УЕФА полностью снимут санкции с отечественного футбольного союза, второй предусматривает выход из состава УЕФА с дальнейшим переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), третий — развитие внутреннего чемпионата и взаимодействие с «дружественными» странами, передает РБК.

До этого стало известно, что ФИФА и УЕФА решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях. Помимо этого, УЕФА исключил московский «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы.