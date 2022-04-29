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Газпром прекращает листинг депозитарных расписок на Лондонской и Сингапурской биржах

Евгений Белоусов
Экономика
Газпром прекращает листинг депозитарных расписок на Лондонской и Сингапурской биржах
Фото: shutterstock

Газпром прекращает листинг депозитарных расписок на Лондонской и Сингапурской биржах. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга в пятницу, 29 апреля.

— Конвертация расписок в акции Газпрома будет осуществляться в рамках стандартной процедуры в соответствии с депозитным соглашением с учетом обязательных требований законодательства РФ, — говорится в сообщении.

Холдинг уже уведомил британское Управление финансового надзора о намерении отменить стандартный листинг депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. Компания также направила заявления на Лондонскую и Сингапурскую фондовые биржи о делистинге не позднее чем через 20 рабочих дней, отметили в пресс-службе.

26 апреля Польша отказалась от оплаты российского газа в рублях. По словам уполномоченного правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, страна готова к рискам, которые могут возникнуть.

На следующий день российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Уточняется, что поставки голубого топлива приостановлены до тех пор, пока компании не оплатят их в рублях.

До этого сообщалось, что Великобритания намерена лишить Московскую биржу статуса признаваемой фондовой площадки, который позволял инвесторам из Соединенного Королевства получать некоторые налоговые преференции.

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