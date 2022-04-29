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«Ты-то с чего заблатовал?»: Новиков раскритиковал телеведущего Соловьева

Евгений Белоусов
Общество
«Ты-то с чего заблатовал?»: Новиков раскритиковал телеведущего Соловьева
Фото: ИТАР-ТАСС / Антон Новодережкин

Уральский бард Александр Новиков раскритиковал телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «приблатенным», а Екатеринбург — «центром мерзотной либероты».

— Он (Куйвашев — прим. «ВМ») совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир (Соловьев — прим. «ВМ»), следить за языком. А ты перешел на оскорбления: губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? — возмутился музыкант.

Новиков подчеркнул, что Соловьев, на которого смотрит вся страна, обязан «следить за своим языком». Слова же телеведущего о самом Екатеринбурге и о его жителях, признался бард, его задели сильнее прочего, ведь он сам прожил в городе более 50 лет.

Музыкант посоветовал Соловьеву позвонить Куйвашеву и принести извинения за подобные нападки и оскорбления или «хотя бы объясниться». Видеозапись со своим обращением Новиков опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил Соловьеву, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Он посоветовал журналисту «следить за языком» и выразил надежду, что тот высказался сгоряча и необдуманно.

После этого Соловьев принялся критиковать уже самого губернатора и назвал его «приблатненным во власти». Обращаясь на «ты», он спросил в эфире своей передачи, пытается ли Куйвашев «предъявить по понятиям» журналисту.

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