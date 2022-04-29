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Москвичей предупредили об изменении названий ряда остановок

Араз Салехов
Город
Москвичей предупредили об изменении названий ряда остановок
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Базовская улица Карта всех событий

Названия некоторых остановок наземного транспорта в Москве будут изменены с 30 апреля. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, на севере столицы название остановки «Школа» изменится на «Базовская улица, 17», «6-й микрорайон Бибирева» — на «Алтуфьевское шоссе, 67», а «Алтуфьевское шоссе, 102» — на «6-й микрорайон Бибирева».

Москвичей предупредили об изменении названий ряда остановок Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Более подробную информацию можно узнать на инфографике от Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Также стало известно, что остановки на острове Балчуг в центре Москвы переименуют с 23 апреля. Так, остановка «Большой Краснохолмский мост» теперь будет называться «Садовническая улица, 77», а остановка «Детская поликлиника № 18» — «Большой Краснохолмский мост».

Помимо этого, временно изменится автобусный маршрут № С15 в связи с ремонтом поликлиники № 218 на 1-й Напрудной улице. Уточняется, что вместо улицы Коминтерна автобусный маршрут поедет по Изумрудной улице в обоих направлениях. При этом горожанам также предлагают воспользоваться маршрутами № 176 и 185 для проезда к станции метро «Свиблово».

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