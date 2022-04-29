Эксперты назвали главного бенефициара мирового топливного кризиса

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Главным бенефициаром мирового топливного кризиса, возникшего на фоне специальной операции на Украине и антироссийских санкций, является Катар. Об этом сообщает агентство Bloomberg в пятницу, 29 апреля.

Стремительный рост цен на нефть поддержал ее производителей на Ближнем Востоке, наподобие Саудовской Аравии и Кувейта. Однако все финансовые и геополитические выгоды достались только Катару, утверждает издание.

Это связано с тем, что именно он является одним из главных поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Именно этим видом топлива в ЕС надеются заменить российский газ.

Эксперты агентства ожидают, что экономика Катара вырастет в этом году на 4,4 процента. При этом по уровню ВВП на душу человека это небольшое государство выйдет на уровень Швейцарии, передает РБК.

26 апреля Польша отказалась от оплаты российского газа в рублях. По словам уполномоченного правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, страна готова к рискам, которые могут возникнуть.

На следующий день российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Уточняется, что поставки голубого топлива приостановлены до тех пор, пока компании не оплатят их в рублях.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что со временем страны Европы смогут отказаться от российской нефти, однако не прекратят импорт газа в ближайшей перспективе.