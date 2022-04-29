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Собянин назначил Писаренко заместителем префекта ЦАО

Араз Салехов
Город
Собянин назначил Писаренко заместителем префекта ЦАО
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о назначении Александра Писаренко на должность заместителя префекта Центрального административного округа (ЦАО).

— Назначить Писаренко Александра Ивановича на должность заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы, — говорится в документе.

При этом Писаренко освободили от замещаемой должности заместителя префекта — руководителя контрактной службы ЦАО, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Собянин уволил Ольгу Грачеву с должности первого заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы. Уточняется, что ее освободили от должности по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

Также стало известно, что Собянин уволил Андрея Железнякова с должности заместителя главы департамента предпринимательства и инновационного развития города. Уточняется, что он покинул должность по собственному желанию.

Москва Сергей Собянин Центральный административный округ (ЦАО)
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