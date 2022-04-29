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Астрологи рассказали, чего нельзя делать в ведьмино новолуние 30 апреля

Лейла Алиева
Общество
Астрологи рассказали, чего нельзя делать в ведьмино новолуние 30 апреля
Фото: Pixabay

На 30 апреля 2022 года выпало сразу несколько магических событий — солнечное затмение, ведьмино новолуние и традиционная Вальпургиева ночь. Астрологи рассказали, чего не стоит делать в эту ночь.

Так, второе апрельское новолуние в этом году произойдет в знаке Тельца, поэтому лучше не тратить большие суммы. Планировать важные встречи или деловые переговоры в этот период тоже не стоит.

Эксперты советуют в ведьмино новолуние не принимать судьбоносных решений. Если есть возможность ответить на важный вопрос 1 мая, лучше так и сделать, иначе сильная энергетика ведьм и Вальпургиевой ночи спутают вам планы, исполнив их с точностью наоборот.

Астрологи рекомендуют 30 апреля не употреблять алкоголь и не налегать на слишком тяжелую пищу. Если поддаться искушению, то уже в мае можно потерять часть накоплений или заболеть, передает Life.ru.

До этого астропсихолог Ирина Булгакова рассказала, чего ждать от коридора затмений с 30 апреля по 16 мая. По словам специалиста, в третьей декаде апреля Солнце перейдет в знак Тельца, благодаря чему в жизнь людей вернется баланс. Помимо этого, в Тельце также находится Меркурий, отвечающий за разум.

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