Живущим за рубежом россиянам будут выплачивать пенсии в рублях

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Российский кабмин разрешил зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях антироссийских санкций, живущим за рубежом гражданам РФ в рублях на открытые в России счета. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кроме пенсий под критерий выплат в рублевом эквиваленте, которые положены россиянам, проживающим за границей, попадают также обеспечение по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев.

Согласно тексту документа, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, для получения выплат нужно подать заявление в органы, осуществляющие выплаты, указав в нем реквизиты счета, открытого на территории РФ. До поступления заявления соответствующие выплаты будут приостановлены.

Постановление правительства будет иметь законную силу до 31 декабря текущего года включительно.

В пятницу, 29 апреля, стало известно, что Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перечислит пособия для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других.