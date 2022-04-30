Новое пособие на детей и маткапитал для отцов: что изменится в жизни россиян с 1 мая

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Традиционно в начале месяца в России вступает в силу ряд законов и поправок. В частности, с 1 мая в стране появится новое пособие для семей, соцвыплаты запретят списывать без согласия, а права детей, получающих пенсии, будут защищены. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще изменения ждут россиян.

Пособие на детей от 8 до 17 лет

26 апреля на Госуслугах появилась возможность досрочно подать заявление на новую выплату для семей с детьми от 8 до 17 лет. Эти заявления будут направлены в Пенсионный фонд с 1 мая, а само пособие начнет начисляться за период с 1 апреля. Выплачивать деньги будут ежемесячно.

На эту меру поддержки могут претендовать неполные семьи, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума по региону. Размер выплат равен половине от регионального прожиточного минимума для детей.

Защита социальных выплат

С 1 мая в России будет невозможно списать с банковского счета пособия для погашения кредитов, если человек не давал согласия на это. Кроме того, в случае списания человек сможет в течение двух недель потребовать возврата денег.

В число пособий, защищенных от списания, попадают выплаты для граждан с детьми, маткапитал, пенсии по потере кормильца, монетизированные льготы и ряд других доходов. С полным списком средств, которые не подлежат списанию за долги, можно ознакомиться в ст. 101 закона «Об исполнительном производстве».

Наказание за отождествление действий Советского Союза и нацистской Германии

За публичное сравнение роли СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны на человека будет наложен штраф. Его размер составит до 2000 рублей для граждан (возможен также арест до 15 суток), до 4000 — для должностных лиц, до 50 тысяч — для юридических лиц.

За повторное нарушение наказание будет увеличено: до 5000 — для граждан, до 20 тысяч — для должностных лиц (возможна дисквалификация на срок до года), до 100 тысяч — для юридических лиц (другим вариантом наказания может быть приостановка деятельности на срок до трех месяцев). Закон вступил в силу 27 апреля.

Маткапитал для отцов

Отцы, занимающиеся воспитанием детей в одиночку, смогут получить материнский капитал еще в нескольких случаях. Эта мера будет распространена на мужчин, которые воспитывают второго, третьего или последующего ребенка, родившегося не ранее 1 января 2007 года, если его мать умерла.

Также маткапитал смогут получить отцы-одиночки, воспитывающие первого ребенка, родившегося после 1 января 2020 года. В обоих случаях обязательное условие получения маткапитала — иностранное гражданство матери. Дети при этом должны быть гражданами России.

Защита прав детей, получающих пенсии

Подростки-инвалиды или подростки, которые получают пенсии по потере кормильца, смогут сохранить социальные доплаты при трудоустройстве по направлению центра занятости — раньше такие доплаты аннулировались. Эта норма будет распространяться также на молодежь до 23 лет, которая обучается в очной форме. Закон вступил в силу 27 апреля.