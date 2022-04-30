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Ракетные войска России уничтожили еще четыре военных объекта на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Ракетные войска России уничтожили еще четыре военных объекта на Украине
Фото: Минобороны РФ

Ракетные войска Российской Федерации уничтожили четыре украинских военных объекта в ночь с 29 на 30 апреля. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, российская армия ликвидировала два пункта управления подразделений ВСУ и батарею реактивных систем залпового огня. Также была уничтожена радиолокационная станция, передает ТАСС.

До этого стало известно, что прошедшей ночью российская артиллерия поразила еще 389 военных объектов на Украине, в том числе склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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